Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali

Tra poco in campo allo stadio "Ennio Tardini" di Parma le formazioni di Italia e Irlanda Del Nord, primo match delle qualificazioni verso il mondiale in Qatar in programma nel 2022. Fischio d'inizio ore 20.45.

Azzurri con il tridente Berardi, Immobile, Insigne; nordirlandesi con il trequartista dietro le due punte. Queste le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

IRLANDA DEL NORD (4-3-1-2): Peacock-Farrell; Smith, Evans, Cathcart, Dallas; Evans, McNair, McCann; Davis; Whyte, Magennis.