Taranto, Marsili: "L'obiettivo è dare il massimo e onorare la maglia"

Massimiliano Marsili, centrocampista del Taranto, rilascia un'intervista a tuttocampo.it, raccontando la sua esperienza in rossoblù e il rapporto viscerale con la città ionica. La prima stagione di Marsili con il Taranto è datata alla stagione 2007/2008, la seconda dal 2014/2016 mentre la terza nel 2018/2019. Dopo l'esperienza con il Bitonto, Marsili è tornato nella città ionica, diventando capitano in questo anno, fin qui entusiasmante viste le prestazioni e il rendimento. Una storia tutta la raccontare, una marea di emozioni e un avventura da "certi amori fanno giri immensi e poi ritornano".

Il classe 1987 spiega che il suo ritorno è dovuto all'amore per la città. "Un amore, una famiglia per una squadra che definisco famiglia", spiega, Marsili. Parlando di calcio giocato, il centrocampista spiega la situazione in Serie D. Un girone, quello H, in cui regna l'equilibrio. Infatti, tante squadre sono racchiuse in pochi punti a battagliare per la promozione e i playoff. "Sappiamo che è un campionato complicato, come lo è sempre stato". Inoltre, Marsili parla di obiettivi stagionali: "Il mio obiettivo principale è dare sempre il massimo e onorare questa maglia. Per quanto riguarda la stagione speriamo di arrivare più in alto possibile". Inoltre, Massimiliano Marsili è uno dei 100 candidati al Pallone d'Oro di Serie D, esclusiva di tuttocampo.it.