Benevento. Due pareggi per Ionita e Glik con le nazionali

Dopo Dabo, già sceso in campo e qualificatosi alla prossima Coppa d'Africa con il suo Burkina Faso (leggi qui), ieri è toccato a Ionita e Glik scendere in campo con le rispettive nazionali, la Moldavia e la Polonia. Entrambe le partite, seppure con score diversi, si sono concluse con il segno "X".

La Moldavia di Ionita ha impattato in casa per 1-1 contro le Isole Faroe: dopo il vantaggio moldavo arrivato al 9' con Nicolaescu, i padroni di casa hanno subito il pari ospite all'83': Meinhard Egilsson Olsen ha bucato il portiere di casa con un preciso destro.

La nazionale polacca, invece, ha dato vita, in casa dell'Ungheria, ad uno scoppiettante 3-3. A passare in vantaggio per primi sono stati i magiari con Sallai al 6'; lo stesso calciatore del Friburgo ha poi raddoppiato al 52' scatenando, però, la reazione ospite che in 2', tra il 60' e il 61', ha portato Piatek e Jozwiak a siglare le reti del momentaneo 2-2. L'Ungheria si è riportata in vantaggio al 78' con Orban prima che Lewandowski siglasse il definitivo pareggio all'82'.