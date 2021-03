Serie A. Fumata bianca: i diritti tv 2021/24 assegnati a DAZN

Si è conclusa oggi la telenovela riguardante l'assegnazione dei diritti di ritrasmissione della Serie A per il triennio 2021/24. La votazione di stamattina, infatti, ha assegnato i pacchetti 1 e 3 a DAZN per una cifra pari a 840 milioni di euro. A votare a favore dell'emittente che fa capo al miliardario Len Blavatnik sono state Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Spezia, Torino e Udinese.

Dazn, quindi, potrà trasmettere 7 partite per ogni giornata in esclusiva (questo il contenuto del pacchetto 1) e altre 3 partite in co-esclusiva (contenute nel pacchetto 3).

La Lega Serie A continuerà a negoziare con Sky per il pacchetto 2 fino a lunedì, giorno nel quale scadrà il bando per le offerte. L'offerta dell'emittente satellitare è pari a 70 milioni di euro per ogni stagione del triennio in oggetto.