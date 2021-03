Foggia, tre nuovi positivi al Covid. Chiesto il rinvio con il Palermo

Continua a tenere banco la questione Covid-19 in casa Foggia. Dopo i 10 casi riscontrati nei giorni precedenti, si sono aggiunti altri tre nella giornata di oggi in seguito ad un nuovo giro di tamponi.

In accordo con le Autorità sanitarie, i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, sotto la supervisione dello staff medico rossonero. Inoltre, sono stati riscontrati due casi di positività al tampone rapido, per i quali si attende conferma dei risultati relativi al tampone molecolare.

A questo punto è sempre più a rischio la disputa del match di lunedì in casa del Palermo: il club rossonero ha infatti avanzato la richiesta per il rinvio.