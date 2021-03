Cavese, Calderini: "Niente alibi, vogliamo la salvezza"

Alla vigilia del prossimo impegno di campionato, hanno parlato in conferenza stampa mister Campilongo e l'attaccante Calderini.

Campilongo: "La partita di domani è fondamentale. I ragazzi lo sanno e sono consapevoli che per guardare con fiducia alla salvezza non si può non prendere punti. Recuperiamo qualche calciatore, come De Franco e Gerardi, ma anche Lulli, che ovviamente non potrà essere al top della forma. Giocheremo di nuovo con la linea difensiva a quattro, voglio che la squadra abbia delle certezze. Il Catania è un avversario di grande caratura, ma questo non deve spaventarci. Russotto, ex di turno? Lui ormai rappresenta il passato. Oggi in quel ruolo abbiamo Calderini e me lo tengo stretto. Il suo contributo come quello degli altri sarà fondamentale".

Calderini: "Da quando gioco una stagione come questa non l'ho mai vissuta. Avevamo cominciato anche bene, si era creato il giusto entusiasmo e pensavamo davvero di riuscire ad uscire presto dalla difficile situazione di classifica. Poi le due sconfitte consecutive subite e il problema Covid hanno interrotto quel momento favorevole. Non vogliamo, però, crearci alibi. La squadra ha dato e dà sempre il 100%: vogliamo questa salvezza e proveremo a raggiungerla fino alla fine. Il mio passato a Catania? Fu una buona stagione, partimmo con una penalità di 12 punti e riuscimmo a salvarci. Ho un buon ricordo".