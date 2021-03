Recuperi C, vincono Giana e Pergolettese

Si sono disputati tra mercoledì e giovedì due recuperi per quanto riguarda il girone A di Serie C, entrambi i match si sono chiusi con la vittoria della formazione indietro in classifica.

Terzo successo consecutivo per la Giana Erminio che con una rete di Madonna supera la Pro Sesto, blitz esterno della Pergolettese che fa un passo forse decisivo verso la salvezza, il quattro a due ad Alessandria in casa della Juventus U23 permette ai lombardi di appaiare a quota 38 Novara e Pro Sesto ma con ben due partite da recuperare.