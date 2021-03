Serie D, dal 25 aprile i campionati saranno temporaneamente sospesi

“Si comunica a tutte le società che il Dipartimento Interregionale, a partire dal 25 aprile si riserva di sospendere temporaneamente la programmazione delle gare come da calendario, al fine di assicurare che la fase finale del campionato, per quanto possibile tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria, si svolga in condizioni di parità tra le società partecipanti e di conseguenza, sarà privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati. Per tali gironi sarà pubblicato il calendario dei recuperi e quello del proseguo del campionato. Per i gironi, invece, che non dovessero presentare tali problematiche, l’attività proseguirà regolarmente secondo il calendario già pubblicato”.

Comunicato Stampa Lega Nazionale Dilettanti