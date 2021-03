La Cavese affonda, Catania corsaro al "Lamberti"

Blitz del Catania al Simonetta Lamberti, ennesima sconfitta per la Cavese: l'anticipo del girone C sorride agli etnei. Vittoria meritata per la squadra di Baldini che nel secondo tempo condanna i padroni di casa al k.o.

A inizio gara partono bene gli ospiti, pericolosi a più riprese con Sarao, Maldonado e Russotto. Dopo un quarto d'ora la Cavese prende le misure agli avversari e in campo regna l'equilibrio. Seconda parte del primo tempo abbastanza noiosa, regna l'equilibrio.

Nella ripresa il Catania parte fortissimo: Kucich salva su Russotto e Sarao, ma dopo 5 minuti arriva il gol. Lo segna Giosa sugli sviluppi di un corner. Lasciato clamorosamente solo, ha tutto il tempo di spedire la palla in rete.

La Cavese subisce lo svantaggio e non ha una vera reazione. Catania ancora pericoloso co Sarao al 64esimo, Kucich chiamato di nuovo agli straordinari. Gli eteni amministrano approfittando di una Cavese spenta, e al minuto 80 raddoppiano. Clamoroso errore di Lulli in impostazione, Dall'Oglio prende palla arriva al limite dell'area e infila il portiere.

Sussulto della Cavese che reagisce con un tiro di Senesi che centra il palo. Ma non è l'inizio di un assedio bensì un unico tentativo da parte del neo entrato in campo.

Nel finale la Cavese resta anche in 10 quando Matino rimedia la seconda ammonizione.

Vittoria convincente del Catania; sprofonda la Cavese che mercoledì col Potenza ha l'ultima chance di rientrate nella lotta per la salvezza.