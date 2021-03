Brindisi-Taranto, i convocati di Giuseppe Laterza

Il Taranto prepara con estrema meticolosità la sfida del Fanuzzi contro il Brindisi. La 23a giornata di Serie D Girone H mette di fronte alla compagine ionica un avversario affamato di punti per raggiungere quanto prima la zona salvezza.

Infatti, il Brindisi naviga nella parte bassa di classifica, mentre il Taranto di Giuseppe Laterza è prima nel girone e, dunque, si presenta come assoluta favorita. Tuttavia, come specifica sempre il tecnico ionico, non ci sono squadre avvantaggiate in questo girone tosto e ogni partite nasconde delle insidie.

Intanto, il tecnico Laterza ha stilato la lista dei convocati per la trasferta in terra brindisina:

Ciezkowski 2001, Zagari 2001, Caccetta 2001; Ferrara 1999, Silvestri, Guastamacchia, Boccia 2002, Marrazzo 2002, Sheu 2002, Marsili, Tissone, Matute, Diaby 2000, Mastromonaco 2000, Falcone, N.Rizzo, Serafino 2001,Corvino, Diaz, Versienti, Tigri 2003.