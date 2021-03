Sarà il signor Luigi Carella della sezione di Bari ad arbitrare la sfida odierna tra Livorno e Pro Vercelli valevole per la trentatreesima giornata del girone A di Serie C.

Seconda volta a dirigere la Pro Vercelli per Carella, nel primo incrocio sconfitta nella stagione 2018/2019 per le bianche casacche in casa contro il Cuneo per uno a zero.