Sarà il signor Andrea Ancora della sezione di Roma1 ad arbitrare il match odierno tra Novara e Grosseto che si disputerà al "Piola" alle 15.

Per gli azzurri la possibilità di fare il passo definitivo verso la salvezza in caso di vittoria ma visti i risultati dei recuperi la formazione di Banchieri non dovrà abbassare il livello di guardia e portare a casa punti preziosi.