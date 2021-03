Importante perdita per il Novara in difesa, nell'ultimo match disputato a Gorgonzola contro l'Albinoleffe si è stirato Davide Bove.

Per un infortunio del genere solitamente ci vuole almeno un mese e considerando che l'ultima partita di campionato il Novara la disputerà il 25 aprile contro il Como non è difficile prevedere che per Bove, salvo malaugurati play-out, la stagione è finita.