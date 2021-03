Portogallo, pari tra le polemiche: CR7 fermato da un gol-fantasma

La mancanza della tecnologia, ormai imprescindibile su un campo di calcio non tanto per quanto riguarda la VAR (spesso criticata anche dai protagonisti) quanto per la Goal Line Technology considerato strumento di valutazione oggettiva, sta segnando in maniera evidente quest'avvio di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, con già due casi nelle prime giornate che hanno destato fior fiore di polemiche. E se la "svista" in Turchia-Olanda non è risultata determinante ai fini del risultato, diverso è il discorso per la gara di Belgrado tra Serbia e Portogallo che avrebbe potuto avere tutt'altro esito.

Girone A

Ed è proprio il girone A al centro del vespaio destato dalla mancata assegnazione a Cristiano Ronaldo della rete che in pieno recupero avrebbe potuto consegnare tre punti fondamentali per la corsa dei lusitani verso Qatar 2022, anche se la nazionale di Fernando Santos, Campione d'Europa in carica, deve recriminare anche con se stessa per aver sprecato il doppio vantaggio siglato nel primo tempo da Diogo Jota facendosi recuperare da una Serbia indiavolata nella ripresa. Pesa tuttavia la rete non assegnata al 93' al campionissimo della Juventus, con Serbia e Portogallo che continuano a dividersi la vetta della classifica ma devono ora guardarsi dal Lussemburgo, vittorioso a sorpresa in Irlanda (0-1) e con una gara e un punto in meno rispetto alle prime della classe.

Classifica: Serbia 4 (2), Portogallo 4 (2), Lussemburgo 3 (1), Azerbaigian 0 (1), Irlanda 0 (2).

Girone E

Era dal lontano marzo 2017 che il Belgio non mancava una vittoria in un turno di qualificazione, che fosse per Mondiali ed Europei, e quindi il pareggio maturato all'"Eden Arena" di Praga assume a suo modo una valenza statistica non indifferente; anche perché Lukaku e compagni hanno dovuto rincorrere la Repubblica Ceca, passata per prima in vantaggio con Provod in avvio di ripresa e raggiunta proprio con una rete del colosso nerazzurro, che ha evitato alla formazione di Martinez una sconfitta che avrebbe potuto complicare notevolmente il cammino verso i Mondiali invernali del 2022. In rimonta il successo interno della Bielorussia che, alla prima uscita nel raggruppamento, recupera per ben due volte il vantaggio dell'Estonia per chiudere con un 4-2 in cui è Livakovich a rubare la scena con una doppietta.

Classifica: Repubblica Ceca 4 (2), Belgio 4 (2), Bielorussia 3 (1), Galles 0 (1), Estonia 0 (2).

Girone G

Vola la Turchia, che dopo aver disinnescato l'Olanda supera anche la seconda avversaria più temibile del girone, la Norvegia, con un fragoroso 0-3 esterno che proietta la nazionale di Günes come prima candidata del girone alla conquista del posto sicuro per Qatar 2022. Un risultato tutt'altro che scontato di fronte ad una nazionale, quella scandinava, le cui quotazioni sono in ascesa e che potrebbe rappresentare davvero il terzo incomodo a guastare gli equilibri in un raggruppamento in cui l'Olanda, con il successo interno sulla Lettonia (2-0), sta lentamente provando a risalire la china. Due le reti di Tufan nella gara giocata a Malaga, in Spagna per le conseguenze legate alla pandemia da Covid-19. In vetta la Turchia dovrà fare attenzione a Montenegro che ha surclassato Gibilterra (4-1) non senza qualche brivido (risultato in equilibrio, 1-1, per quasi tutta la prima frazione) ma che dovrà superare martedì il test rappresentato da una Norvegia che non potrà perdere ulteriore terreno.

Classifica: Turchia 6, Montenegro 6, Olanda 3, Norvegia 3, Lettonia 0, Gibilterra 0.

Girone H

La Russia si prende lo scettro del girone H superando di slancio la Slovenia grazie alla doppietta dell'immancabile Dzyuba (già tre reti nelle prime due giornate) che rendono vana la segnatura dell'atalantino Ilicic che ritrova in nazionale un po' della lucidità smarrita in Serie A. Guarda al primato della nazionale russa anche la Croazia, che supera di misura Cipro grazie al gol di un altro atalantino, Pasalic, trovando così i primi punti della sua campagna verso i Mondiali dopo la sconfitta all'esordio in terra slovena. Si salva da un k.o. imprevisto la Slovacchia, che va sotto di due reti nei primi venti minuti con Malta ma riesce a recuperare in avvio di ripresa con l'uno-due firmato da Strelec e Skriniar, non riuscendo tuttavia ad andare oltre un deludente pareggio (2-2) che ne mina le velleità di protagonismo in un girone aperto.

Classifica: Russia 6, Slovenia 3, Croazia 3, Slovacchia 2, Cipro 1, Malta 1.

Mondiali 2022, corrono veloce Russia e Turchia