Campobasso-Cynthialbalonga: le ufficiali. Rossetti dal primo minuto

Cudini e Chiappara hanno scelto i ventidue di partenza di Campobasso e Cynthialbalonga che fra poco più di trenta minuti si affronteranno al Nuovo Romagnoli per la sfida più importante della 23ª giornata.

Cudini è sempre alle prese con i tanti infortunati. Torna titolare, dopo l'infortunio, Fabriani con Martino che torna in panchina. In attacco, Rossetti preferito a Cogliati e Vitali a Di Domenicantonio. Anche Ladu si riprende la maglia da titolare al posto del giocane Mancini.

Negli ospiti, Chiappara opta per una formazione più guardinga con Rosania e Van Ransbeeck in luogo di Santoni e Santarelli. Panchina per l'attaccante Cardillo, al suo posto il difensore Carruolo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani, Vanzan, Ladu, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Rossetti, Esposito, Vitali. A disp.: Oliva, Sbardella, Martino, Capuozzo, Mancini, De Biase, Zammarchi, Cogliati, Di Domenicantonio. All. Cudini.

CYNTHIALBALONGA: Santilli, Mazzei, Pace, Gagliardini, Van Ransbeeck, Rosania, Carruolo, Magliocchetti, Cardella, D'Agostino, Di Cairano. A disp.: Maddalena, Santoni, Capogna, Colacicchi, Santarelli, Traorè, Panaioli, Di Vico, Cardillo All.: Chiappara

Arbitro: Sig. Castellone di Napoli

Assistenti: Sigg. Fiore di Genova e Bernasso di Milano

Foto: S.S. Campobasso Calcio