Passo falso della Pol.Santa Maria, il Roccella strappa il pari

Roccella e Santa Maria si spartiscono l’intera posta in palio. Finisce 1 a 1 al “Ninetto Muscolo” di Roccella Ionica: apre Tandara, risponde Guerrisi.

Succede tutto nella ripresa. Gli ospiti partono forte, stabilendosi nella metà campo avversaria, con Capozzoli e Foufoue a cercare gli inserimenti di Maggio e Tandara. La squadra calabrese si difende, cercando poi di ripartire in contropiede, senza però creare particolari occasioni. Risultato di parità giusto che rispecchia l’andamento del primo tempo.

La ripresa si accende completamente. Complice una Polisportiva ancora più decisa in fase offensiva. Al 14’ Maggio ha la possibilità di portare in vantaggio i suoi, spedendo però la palla di poco alta sopra la traversa. Al 22’ calcio di rigore in favore dei giallorossi per un fallo di mano all’interno dell’area. Dal dischetto va Maggio che si fa intercettare da Commisso, e sulla ribattuta è abile Tandara a ribattere la palla in rete per il vantaggio. Quando tutto sembrava indirizzato per il verso giusto, ecco il pari del Roccella: al 28’ Guerrisi, infatti, sigla il gol del pareggio con un tocco volante che lascia di stucca la retroguardia giallorossa. Nel finale, tanti tentativi della Polisportiva per centrare il gol del 2-1, ma il Roccella difende bene e porta a casa un punto.

Secondo pareggio consecutivo per la Polisportiva Santa Maria che giovedì affronterà in casa il “San Luca” per la settima giornata del girone di ritorno.

IL TABELLINO

Roccella (3-5-2): Commisso; Liviera, Coluccio, Iacono; Sarcone, Falzetta, Amato, Suraci (45’ st Capellini), Malerba; Samake, Monza (20’st Guerrisi (49’ st Pietanesi)). A disp.: Planaj, Lupo, Vottari, Bellanca, Faraone, Votino. All. Galati

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Polverino; Lambiase (13’ st Konios), Campanella, De Gregorio; Foufoue (26’ st Romano V.), Citro, Maio, Dentice (13’ st Chiariello); Capozzoli (26’ st Pastore), Maggio, Tandara (38’ st Romano G.). A disp.: Grieco, Simonetti, Tompte, Della Torre. All. Esposito

Arbitro: Stefania Menicucci di Lanciano (Di Dio-Anile)

Marcatori: 23’ st Tandara, 28’ st Guerrisi

Note: Gara a porte chiuse, campo sintetico, cielo sereno. Ammoniti: Capozzoli, Foufoue, Coluccio, Suraci, Samake. Angoli: 0 a 2. Recuperi: 1’ pt e 5’ st.

