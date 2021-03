Serie D, vince solo il Picerno Pari Rotonda Ko Lavello e Francavilla

Nel ventitreesimo turno di serie D soltanto il Picerno tra le lucane riesce ad ottenere il risultato pieno. La formazione di Palo ribalta lo svantaggio subito dal Molfetta con Strambelli e grazie a D'Angelo ed Esposito raggiunge al terzo posto nel girone H il Lavello. La compagine ofantina perde sonoramente a Cerignola per 3-0 trafitto da Achik e dalla doppietta di Malcore. Il Francavilla esce sconfitto dal Degli Ulivi di Bitonto per 2-1. Si decide tutto nella prima frazione: padroni di casa sul doppio vantaggio con Mariani e il rigore di Palazzo, prima che Galdean accorci le distanze per i sinnici. Nel raggruppamento I il Rotonda non va oltre lo 0-0 a domicilio contro il Città di Snat'Agata.