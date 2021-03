Potenza ad un passo dall'exploit La Viterbese la riprende al 94' (2-2)

Un pari che sa di beffa per come è maturato. Una vittoria che poteva avvicinare il Potenza sensibilmente alla salvezza ed invece la Viterbese l'ha ripresa al 94'. Eppure dopo un solo minuto la formazione di Gallo era già sotto: Baschirotto fornisce l'assist vincente per Murilo che con un tap-in mette dentro. Il Potenza però nella ripresa ritrova il pari con una sassata imprendibile di Romero al 48' e al 77' con il neoentrato Salvemini ribalta il punteggio ribadendo in rete un tiro respinto a Ricci da Daga. Poi i rossoblu restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Nigro all'89' e al quarto minuto di recupero subiscono lo stacco di testa di Baschirotto per il 2-2 finale.

VITERBESE 2

POTENZA 2

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Camilleri, Urso; Palermo, Salandria (86′ Sibilia), Adopo (78′ Bezziccheri); Murilo, Tounkara, Simonelli (78′ Rossi), . A disp.: Bisogno, Bianchi, Ricci, De Santis, Falbo, Ammari, Menghi, Besea, Porru. Allenatore: Taurino.

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coccia, (29′ Bruzzo), Conson, Gigli, Nigro; Zampa, Bucolo, Coppola; Ricci (89′ Noce); Romero, Mazzeo (75′ Salvemini). A disp.: Santopadre, Brescia, Panico, Sandri, Lauro, Fontana, Di Livio, Volpe, Di Somma. Allenatore: Gallo.

ARBITRO: Maggio di Lodi (Montagnani-Somma).

RETI: 1′ Murilo, 48′ Romero, 77′ Salvemini, 94′ Baschirotto

NOTE: Espulso: all'89' Nigro per doppia ammonizione. Ammoniti: Murilo (V); Nigro e Zampa (P).