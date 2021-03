Taranto, vittoria di rimonta: Brindisi battuto 3-1

Il Taranto vince e convince e, soprattutto, vola in testa alla classifica di Serie D girone H. I ragazzi di Laterza vincono il derby di rimonta contro un buon Brindisi, che vende cara la pelle perchè affamato di punti per uscire quanto prima dalla zona salvezza. Il terreno del Fanuzzi non è dei migliori e si teme, sin dai primi minuti, di non assistere a un bello spettacolo. Invece, non va così: il Taranto rimonta il gran goal di Nives e porta a casa tre punti fondamentali in chiave promozione.

Nella prima frazione è il Brindisi a sfiorare a più riprese il goal del vantaggio. Dopo la sfuriata iniziale - Boccadamo va vicino alla rete con un tiro dai 25 metri - si abbassano i ritmi e le due squadre non corrono particolari rischi. Dopo la mezz'ora il Taranto ci prova prima con Falcone e successivamente con capitan Marsili. Due calciatori legati alla città: il primo è brindisino mentre il centrocampista ha avuto un passato con la casacca biancoazzurra. A pochi secondi dal termine della prima frazione è Nives a portare in vantaggio i suoi: capolavoro tecnico da fuori area che sorprende Ciezkowski. Dunque, primo tempo che si conclude con il Brindisi in vantaggio. Nella ripresa entra un altro Taranto in campo: fuori Mastromonaco e Serafino affianca Diaz, in avanti, per cercare la rimonta. Una mossa riuscita perchè poco dopo l'autore del goal Nives stende Falcone, dal dischetto si presenta Nicolas Rizzo, che trasforma. Il Brindisi è in confusione e, dunque, il Taranto ne approfitta: Diaz raccoglie un tiro di Tissone e porta i suoi in vantaggio. Passano i minuti, il Taranto amministra e trova in mischia il goal del definitivo 1-3 con Guastamacchia.

Un Taranto che convince tutti. In settimana la pressione è stata tanta e l'imperativo solamente uno: vincere e proseguire il testa a testa con il Casarano. Così è stato, la compagine rossoblù ha vinto e portato a casa punti pesantissimi, in attesa dei due recuperi della squadra salentina. Una vittoria che conta ancora di più perchè arrivata in rimonta. Una prestazione di carattere per una squadra davvero quadrata, grazie al lavoro del tecnico e del suo staff.