Brindisi-Taranto, Laterza: "Onore ai ragazzi, il derby va vinto"

Dopo la vittoria del Taranto firmata Nicolas Rizzo, Diaz e Guastamacchia, il tecnico Giuseppe Laterza si ritiene soddisfatto, soprattutto per la rimonta e i tre punti che fanno morale in vista del rush finale. L'allenatore rossoblù, infatti, al termine della gara del Fanuzzi contro il Brindisi si esprime ai microfoni di Antenna Sud 85.

Laterza sottolinea: "Siamo stati bravi a cambiare modo di giocare dopo lo svantaggio. Volevamo tenere il giro palla ma il campo non ce lo permetteva. Dopo il primo tempo abbiamo giocato in maniera più fluida trovando i goal. L'insegnamento è che ogni gara bisogna leggerla e adattarsi ad essa. Onore ai giocatori che ci hanno creduto, un derby così va portato a casa. Infine, Laterza mantiene alta la guardia : "Il primo posto fa piacere ma dobbiamo sempre farci trovare pronti e preparati. Adesso sono tutte gare decisive e non possiamo sbagliare".