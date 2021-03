Benevento. Nazionali: sorride Glik, Ionita schiantato dalla Danimarca

Una vittoria e una sonora sconfitta: è questo il bilancio delle gare disputate dai due calciatori del Benevento, Glik e Ionita, impegnati con le rispettive nazionali negli incontri di qualificazioni per i prossimi Mondiali in Qatar.

La Polonia di Glik supera agevolmente l'Andorra con un secco 3-0: mattatore della serata, come di consuetudine, è stato Robert Lewandowski, autore di un doppietta. La terza rete polacca è stata siglata da Swiderski.

Sonora, come già detto, la sconfitta riportata dalla Moldavia di Ionita in casa della Danimarca: i danesi hanno stravinto per 8-0. C'è stata tanta Serie A italiana nel tabellino finale: il sampdoriano Damsgaard ha siglato una doppietta e ha fornito due assist; il bolognese Skov Olsen è stato autore dei due assist per il blucerchiato; infine l'udinese Stryger Larsen è stato autore di un gol.

Per quanto riguarda le classifiche, la Moldavia, inserita nel gruppo F, ha un solo punto in compagnia di Far Oer e Israele ma è ultima a causa della differenza reti e nel match del 31 marzo affronterà Israele. La Polonia, nel gruppo I, è al secondo posto con 4 punti dietro all'Inghilterra che è a punteggio pieno e che sarà il prossimo avversario di Glik e compagni.