Danimarca a forza otto, scandinavi padroni nel girone F

Viaggiano a punteggio pieno Germania, Inghilterra ed Italia, che stanno rispettando appieno il pronostico che le vede prima forza nei rispettivi gironi, mentre a deludere è soprattutto la Spagna che fatica per portare a casa la prima vittoria della sua campagna Mondiale dopo aver fallito l'approccio con la Grecia, che proprio nella penisola iberica ha imposto il pari alle "Furie Rosse" di Luis Enrique. Sensazionale la serata della Danimarca, che infligge alla malcapitata Moldavia il divario più netto di questa prima due giorni europea.

Girone B

E' la Svezia, un po' a sorpresa, a ritagliarsi il ruolo di primo piano delle prime due giornate di gare del girone B, complice il vuoto lasciato da una Spagna a tratti indecifrabile. Gli scandinavi non incontrano difficoltà nel battezzare l'esordio del Kosovo, fermo al primo turno, con un deciso 0-3 esterno in cui Ibrahimovic, pur non segnando, si ritaglia un ruolo di primo piano in almeno due delle tre segnature svedesi. Arriva solo al 92' con il giovane Dani Olmo, capitano dell'Under 21, il successo per gli iberici contro la battibilissima Georgia, che tiene sotto scacco gli spagnoli per un tempo sfiorando l'impresa di strappare un punto ad una squadra che necessita di ritrovarsi al più presto per non rischiare di perdere troppo terreno da una Svezia che di sicuro non aspetterà.

Classifica: Svezia 6 (2), Spagna 4 (2), Grecia 1 (1), Kosovo 0 (1), Georgia 0 (2).

Girone C

Segnali di crescita dalla nazionale italiana che ci mette quasi un tempo (ed un rigore molto generoso), per aver ragione di una Bulgaria lontana parente della squadra che divertiva a metà degli anni '90. Belotti dal dischetto rompe l'incantesimo poi nella ripresa ci pensa Locatelli ha segnare il gol della tranquillità che consente alla squadra azzurra di mollare gli ormeggi e avvicinarsi più volte ad arrotondare ulteriormente il risultato. Vittoria-lampo per la Svizzera a cui basta un gol dopo pochi secondi di Shaqiri per superare una Lituania che ingabbia l'attacco elvetico per il resto di una gara cominciata con notevole ritardo per l'irregolarità riscontrata nelle due porte dell'impianto di San Gallo, incredibilmente più alte di quanto consentito dal regolamento e per questo sostituite.

Classifica: Italia 6 (2), Svizzera 6 (2), Lituania 0 (1), Irlanda del Nord 0 (1), Bulgaria 0 (2).

Girone D

La Francia sfrutta l'impatto morbido della trasferta in Kazakistan per conquistare la vetta solitaria della classifica del girone D anche se lo 0-2 con cui la nazionale di Deschamps si impone nella repubblica ex sovietica riconsegna una squadra a cui manca ancora il piglio del conquistatore. Nella prima frazione le due reti, con Dembelé e una sciagurata autorete di Malyj che chiudono anzitempo una pratica a cui partecipa, in negativo, anche Mbappé che nella ripresa fallisce il rigore del possibile 0-3 che lui stesso si era procurato. Il primato solitario è certificato dal pareggio di Kiev dove l'Ucraina si fa riprendere pochi istanti prima del 90' da un rigore di Pukki, che regala alla Finlandia un punto prezioso per puntare al secondo posto.

Classifica: Francia 4 (2), Finlandia 2 (2), Ucraina 2 (2), Bosnia-Erzegovina 1 (1), Kazakistan 0 (1).

Girone F

Danimarca senza pietà! Gli scandinavi di Hjulmand infliggono una punizione pesante alla Moldavia, sommersa sotto otto pesanti reti con buona partecipazione della Serie A nel tabellino, in cui compaiono il sampdoriano Damsgaard con una doppietta e il terzino udinese Stryger Larsen, felici di partecipare al festival di reti vichingo. Ad inseguire i danesi arrivano buone risposte dall'Austria che sbaglia l'approccio della gara con le Far Oer (sotto dopo 20' all'Ernst Happel Stadion) ma ribalta il risultato vincendo per 3-1 e guadagnando terreno sulle avversarie dirette, complice il pareggio (1-1) tra Israele e Scozia maturato nel quarto d'ora finale.

Classifica: Danimarca 6, Austria 4, Scozia 2, Israele 1, Isole Far Oer 1, Moldavia 1.

Girone I

Tutto secondo pronostico nella seconda giornata del girone I dove sono le tre nazionali più titolate a raccogliere altrettante vittorie contro le sparring partners del raggruppamento. Poche difficoltà per l'Inghilterra che gestisce il successo (0-2) al nuovissimo "Albania Stadium" di Tirana superando con un gol per tempo (Kane e Mount) i balcanici di Reja. Ancora più morbidi i successi di Polonia (3-0 ad Andorra con doppietta di Lewandowski) e Ungheria che l'identico punteggio lo ottiene in trasferta, a San Marino, seppur usufruendo di ben due rigori per vincere la resistenza della Cenerentola europea.

Classifica: Inghilterra 6, Polonia 4, Ungheria 4, Albania 3, Andorra 0, San Marino 0.

Girone J

Successo complicato ed ottenuto con i denti quello della Germania in Romania, ma forse per questo ancora più prezioso. Gnabry sigla il gol vittoria per una Germania che rischia assai a Bucarest, con i padroni di casa che hanno anche qualcosa da recriminare nei confronti del direttore di gara. I tedeschi del dimissionario Loew (alla fine dei Mondiali ha già annunciato il suo addio alla panchina teutonica) viaggiano a braccetto con la sorprendente Armenia, a punteggio pieno dopo aver regolato (2-0) le spoglie di un'Islanda che non è più quella vista agli Europei di ormai cinque anni fa. Risorge la Macedonia del Nord, che fa bottino pieno con il Liechtenstein rilanciando la propria candidatura nella corsa per il secondo posto alle spalle, con tutte probabilità di una Germania che incontrerà poche difficoltà per vincere il girone.

Classifica: Germania 6, Armenia 6, Macedonia del Nord 3, Romania 3, Islanda 0, Liechtenstein 0.

