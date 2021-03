Raccolta maglie di calcio all'asta: l'iniziativa di Davide Gallo

Calcio e solidarietà, un binomio che si consolida nell’iniziativa di Davide Gallo. Il fotografo di Torre Annunziata si è attivato da diverse settimane per un’asta di beneficenza su tutto il territorio nazionale.

Sta infatti raccogliendo maglie ufficiali da gara di diverse squadre di diverse regioni, donate da calciatori in attività ed ex calciatori. Rimpinguata a dovere questa “collezione”, Davide Gallo avvierà una vera e propria asta per ognuna delle maglie. L’intero ricavato sarà poi devoluto all’oratorio Don Bosco di Torre Annunziata.

"Chiunque volesse partecipare all’iniziativa e aiutarmi in questa beneficenza, può contattarmi via mail o al telefono. L’invito ovviamente è rivolto a tutti i calciatori. Ho deciso di organizzare questa iniziativa benefica anche per il periodo buio che sta attraversando l’Italia".

Tanti i calciatori che hanno già aderito all’iniziativa, donando una propria maglia da gara. Tra questi ci sono Ripa, Tito, Carlini, Dany Franco, Di Pietro, Da Dalt, Scalzone, Ciro Poziello, Di Finizio, Del Sorbo, Luca Orlando, Ingenito, Ferazzoli, Aruta e tanti altri.

Questi i recapiti cui far riferimento per qualunque informazione su questa lodevole iniziativa: tel. 3347294198, mail gallodavide1989@gmail.com