Avellino-Virtus Francavilla 1-0: Maniero su rigore regola i pugliesi

All'Avellino basta un rigore di Riccardo Maniero per superare il Francavilla e tenere a distanza di sicurezza il Bari.

Braglia deve fare ancora a meno dei positivi Carriero, De Francesco e Bernadotto; in avanti spazio al duo Maniero - Santaniello.

La prima occasione della contesa è proprio per il diciannove di casa che controlla bene il traversone di Ciancio ma gira alto. Al 27° è D'angelo a raccogliere una corta respinta della difesa ospita è a chiamare in causa Costa, bravo a deviare la fermare la prima conclusione irpina nello specchio. Ma passano soltanto 6' ed è di nuovo il centrocampista palermitano a creare scompiglio procurandosi il rigore che Maniero trasforma spiazzando l'estremo avversario.

Nella ripresa l'Avellino amministra e non disdegna qualche ripartenza, ma la mira di Ciancio e Santaniello è sballata. La risposta degli ospiti è in una conclusione debole di Nunzella e poi in un batti e ribatti in area verde che trova sempre pronto Forte.

Nel recupero c'è tempo solo per l'espulsione per somma di ammonizioni di Celli.

L'Avellino torna al successo dopo lo stop di Catania e mantiene saldamente la seconda piazza a cinque tornate dal termine con sette punti di vantaggio sul Bari, nuovamente terza forza in virtù dello stop del Catanzaro.

Avellino - Virtus Francavilla, il tabellino.