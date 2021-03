Picerno, chiesta la rettifica per la mancata erogazione del contributo

Rocco Buongermino, libero professionista e consulente del lavoro dell'Az Picerno srl

segnala "l’inesattezza del comunicato stampa emesso il 24/03/2021 firmato dal presidente Bardi e dall’ Assessore Cupparo, in quanto viene riportato che la mancata erogazione del contributo, riguardante il bando Sport promoturismo Basilicata, è dovuto all'assenza di documentazione da parte della società. A tal proposito preciso che l'unica documentazione da produrre era il Durc; documento consultabile direttamente da parte della Regione Basilicata.

A dimostrazione di ciò si allega copia del documento valido con decorrenza 23 novembre 2020 e con scadenza 23 marzo 2021. Si precisa inoltre che il documento è stato inviato tramite pec al dott. La Morte in data 11/03/2021,

Il ritardo dell’erogazione del contributo è imputabile alla mancata approvazione del bilancio Regionale;

al fine di non screditare il lavoro di tutti noi consulenti agli occhi, sia dei contribuenti che della pubblica opinione, soprattutto in questo momento difficile per la nostra categoria, si chiede la rettifica"

Comunicato Stampa Regione Basilicata