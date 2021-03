Un altro fedelissimo di Boncore approda al Rotonda. E' il centrocampista sierraleonese Winston Ceesay, classe 2000, che ha militato nelle ultime due annate in D con le maglie di Troina e Licata, prima di disputare 7 gare nella prima parte della corrente stagione nella Lucchese in serie C. Il neoarrivato sarà a disposizione dei lupi del Pollino nella trasferta di giovedì a Cittanova.