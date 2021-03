Benevento: è cominciata la settimana che porta alla sfida col Parma

Il Benevento di Pippo Inzaghi è tornato ad allenarsi questo pomeriggio in vista della sfida di sabato alle 15 contro il Parma di mister D'Aversa. Ovviamente erano assenti i nazionali Glik, Ionita, Dabo e Gaich che rientreranno nei prossimi giorni (i primi a tornare nel Sannio dovrebbero essere il centrocampista burkinabè e l'attaccante argentino).

Contro gli emiliani la compagine giallorossa dovrebbe essere al gran completo grazie ai rientri dal turno di squalifica di Glik e Schiattarella e ai ritorni, dai rispettivi infortuni, di Letizia, Depaoli e Iago Falque. La sensazione è che Inzaghi, dopo l'ottima prova fornita contro la Juventus, possa riconfermare il 3-5-2 che si era visto anche in casa dello Spezia: l'allenatore della Strega tornerà, finalmente, ad avere più scelte per ogni ruolo.

In casa Parma, invece, D'Aversa deve fare la conta dei giocatori a disposizione. Sicuri assenti saranno lo squalificato Pezzella; Nicolussi Caviglia, il cui campionato è finito in anticipo causa rottura del crociato; Iacoponi, che ha un fastidio al ginocchio; Inglese, per un problema alla caviglia.

Potrebbe essere recuperabile per il match del "Vigorito" l'ivoriano Gervinho che sta guarendo da un problema ai flessori della coscia destra così come potrebbe farcela Valenti, la cui lesione del soleo sinistro è in costante monitoraggio dallo staff medico ducale.

Nel frattempo il presidente Vigorito, intervistato ieri sera dalla Domenica Sportiva, ha parlato del futuro del Benevento ed in special modo di quello di mister Inzaghi, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. "Inzaghi è destinato ad un grande club e non sarebbe giusto tarpargli le ali. Vive per il calcio tanto che, nei due giorni di riposo, è stato comunque allo stadio a lavorare in vista dei prossimi impegni".