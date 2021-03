Rossini: "Come a Casale altri punti persi"

Il Borgosesia viene raggiunto al novantesimo dall'Arconatese e mister Stefano Rossini è parecchio rabbuiato nel post partita: "Tanta tanta rabbia per questo pareggio subito nel finale, ci stiamo facendo male con le nostre mani, è successo anche a Casale domenica scorsa, oggi la partita si era messa come volevamo noi ma quando abbiamo qualche episodio a favore invece di prendere coraggio abbiamo paura, di vincere, non so cosa sia. Noi possiamo lavorare quanto vogliamo ma una squadra che va in vantaggio e ha un uomo in più la partita la deve mettere in ghiaccio, palleggiare, avere maggiore personalità e meno paura, il calcio è sempre un gioco non dobbiamo avere paura. Per me sono cinque punti persi tra Casale ed Arconatese".