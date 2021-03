Benevento. Gaich non si ripete e l'Argentina va k.o. col Giappone

Dopo la vittoria della scorsa settimana, l'Argentina U23 non è riuscita a ripetersi contro il Giappone: la nazionale del Sol Levante ha prevalso per 3-0 grazie alle reti di Hayashi al 45' e di Itakura al 68' e 73'.

La punta del Benevento, Adolfo Gaich, è rimasto in campo per 83' senza riuscire ad incidere. Stesso discorso per il parmense Brunetta, in campo per circa 70'.

La punta rientrerà in Italia al massimo entro mercoledì, così come il centrocampista Dabo, e, dopo essersi sottoposto a tampone, potrà riprendere gli allenamenti con la truppa giallorossa agli ordini di Inzaghi.