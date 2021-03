Serie D, show Castellanzese, il Gozzano è raggiunto

Non ha deluso la ventiseiesima giornata del girone A di Serie D per chi vuole fino alla fine una lotta serrata per il primo posto, clamoroso per proporzioni l’esito del big match tra Castellanzese e Gozzano con i padroni di casa vincono 6 a 3 dopo aver terminato il primo tempo avanti 4 a 1, stupisce che una formazione quadrata come il Gozzano prenda sei gol tutti in una domenica. Dietro non dormono, il Pontdonnaz rifila una “manita” al malcapitato Vado e sale a meno due dalle capolista, il Bra faticando batte di misura il Legnano e a quota 50 dista tre punti dal vertice, quattro squadre in tre punti e un finale di stagione che covid permettendo si preannuncia divertentissimo.

Sabato due pareggi negli anticipi, a reti bianche quello tra Chieri ed Imperia, si mangiano le mani Borgosesia ed Arconatese nell’uno a uno del “Comunale” i granata sprecano un gol e un uomo di vantaggio e vengono raggiunti al novantesimo, nel recupero prima il portiere del Borgosesia compie un miracolo, successivamente viene annullata in maniera dubbia una rete ai valsesiani.

Due le partite rinviate, non si sono giocate Varese-Casale e Derthona-Sanremese; due i successi esterni, una rete di Avellino permette alla Lavagnese di espugnare Saluzzo, la terza vittoria di fila allontana definitivamente i liguri dalla zona calda; la Folgore Caratese passa di misura a Caronno Pertusello, nell’ultimo incontro di giornata convincente tre a zero del Sestri Levante sul Fossano, doppietta di Buso e gol di Ferretti per i padroni di casa.

Risultati e classifica di giornata