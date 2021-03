Livorno-Pro Vc 2-1, addio sogni di gloria per la Pro

Inaspettata sconfitta per la Pro Vercelli a Livorno che in un quasi testa-coda torna dalla Toscana con zero punti; per le bianche casacche seconda sconfitta di fila, due punti nelle ultime quattro partite e possibilità di primo posto ridotte al lumicino, la formazione di Modesto dovrà lottare per il miglior posto possibile nella griglia play-off, anche l’Alessandria ha scavalcato Comi e compagni in graduatoria. Onore al Livorno che con poche possibilità di salvarsi vista l’ulteriore penalizzazione presa in settimana ha tirato fuori una prova d’orgoglio da sottolineare.

La cronaca Livorno subito in vantaggio al 4’ con Braken che grazie ad una disattenzione della difesa della Pro porta in vantaggio i toscani, all’11’ i padroni di casa sfiorano il raddoppio ma la Pro salva una situazione complicata, al 13’ è Saro ad effettuare un intervento salva zero a due. Al 21’ finalmente si vede la Pro, cross di Iezzi per Comi che di testa impegna Neri, al 23’ ancora Neri su Comi, il numero dieci delle bianche casacche poteva fare meglio nella circostanza, Comi si riscatta al 33’ quando su un altro cross di Iezzi non lascia scampo all’estremo di casa. La Pro cresce, Comi sfiora il due a uno, al 35’ Auriletto non inquadra la porta, la prima frazione finisce uno a uno.

La ripresa parte con la Pro Vercelli che sfiora il due a uno, Neri salva su Comi, Della Morte non trova la deviazione vincente; al 64’ annullata una rete a Masi per fuorigioco, risponde Dubickas che sfiora il palo con Saro battuto; giallo pesante al 67’ per Comi che salterà l’Albinoleffe, sempre Comi al 70’ di testa manda alto su cross di Zerbin; al 72’ Zerbin colpisce un clamoroso palo con un bel tiro a giro; squadre lunghe nel finale, all’87’ rovesciata di Comi appena fuori, al 90’ si concretizza la beffa per la Pro Vercelli, Bussaglia sigla in contropiede il due a uno per il Livorno che vince una partita a tratti dominata dalla Pro.