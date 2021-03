Serie D/F, 24ª giornata: le designazioni arbitrali. Rinviate tre gare

Rese note le designazioni arbitrali del turno infrasettimanale di giovedì 1° aprile valevole per la 24ª giornata. Tutte le gare cominceranno alle ore 15:00. Anche questa giornata ha visto il rinvio di ben tre gare per le problematiche legate alla pandemia.

E' stato affidato al sig. Mucera di Palermo (al centro nella foto) lo scontro al vertice tra San Nicolò Notaresco e Campobasso che potrebbe valere moltissimo ai fini della promozione in Serie C. Il direttore di gara siciliano è alla terza stagione alla CAN D. In questi tre anni ha diretto 38 incontri. Non ha mai arbitrato le due squadre.

Programma e arbitri:

Rinviate a data da destinarsi:

Atletico Porto Sant'Elpidio - Atletico Terme Fiuggi

Recanatese - Olympia Agnonese

Vastese - Castelfidardo

