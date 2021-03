Benevento. Ad Inzaghi la "Panchina d'Argento": "E' una grande gioia"

La FIGC ha assegnato la "Panchina d'Argento", riconoscimento riservato al miglior tecnico della Serie B, a Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento.

Il premio arriva dopo la fantastica cavalcata dei giallorossi nel campionato cadetto che ha fruttato ai ragazzi di Inzaghi, oltre alla promozione in Serie A, anche una serie incredibile di record.

Il tecnico piacentino ha così commentato il riconoscimento dalla propria pagina social: "Con grande gioia e soddisfazione ringrazio tutti i miei colleghi per avermi eletto miglior allenatore della Serie B 2019/2020.

Dedico questo prestigioso riconoscimento al mio staff che ha dato anima e corpo per raggiungere gli obiettivi prefissati, alla mia squadra fantastica, fatta di atleti ma soprattutto di uomini meravigliosi e dediti, alla società, al Presidente e al Direttore Sportivo che hanno assecondato le nostre esigenze e che tanto hanno esultato assieme a noi, a tutti i nostri tifosi che ci mancano come il pane ma che siamo fieri di aver reso felici, e alla mia famiglia, perché se non si ha a casa la serenità, nulla nella vita è possibile! Chi molla è perduto, sempre!"

Per quanto riguarda la "Panchina d'oro" per la Serie A, è andata a Gianpiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, per il secondo anno consecutivo. In Serie C, invece, il premio è stato assegnato a Massimiliano Alvini, allenatore della Reggiana.