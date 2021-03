Benevento. Hetemaj: "Contratto? Pensiamo prima alla salvezza"

Tra i protagonisti della gara vinta dal Benevento sul campo della Juventus c'è stato sicuramente Perparim Hetemaj: il centrocampista finlandese ha mostrato tutto il suo spirito guerriero e sembrava magicamente arrivare su ogni pallone che gli capitasse a tiro diventando un incubo per gli avversari. L'ex Chievo Verona ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport pubblicata nell'edizione odierna. Queste le sue parole:

JUVENTUS - Siamo stati quasi perfetti a Torino ma per noi la cosa più importante è arrivare alla salvezza a fine stagione. La vittoria in se ci fa piacere ma non basta anche se ci fa avvicinare maggiormente all'obiettivo.

CONDIZIONE - Stiamo tutti bene, non solo io. Certi risultati scaturiscono dal duro lavoro collettivo.

SALVEZZA - Dobbiamo concentrarci su una partita per volta, a cominciare da quella di sabato contro il Parma. Alle altre penseremo dopo. Non sarà facile ma ce la metteremo tutta.

PARMA - I ducali non sono ancora fuori dalla lotta per la retrocessione e quindi dovremo prestare la massima attenzione. Il fatto che siano dietro di noi in classifica non deve farci abbassare la guardia.

CONTRATTO - Scadrà a giugno. Qui sto bene e mi piacerebbe restare ancora. Ora, però, pensiamo prima alla salvezza e poi avremo tutto il tempo per discutere dell'eventuale rinnovo.