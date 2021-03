Modesto: “Voltiamo subito pagina, cerchiamo di vincerle tutte”

Grossa delusione in casa Pro Vercelli per la sconfitta contro il Livorno, toscani che tra l’altro avevano già battuto la Pro all’andata. Cerca di guardare avanti mister Modesto: “Purtroppo questo genere di partite riservano sempre sorprese, noi continuiamo sulla nostra strada. I ragazzi sono molto dispiaciuti e lo siamo tutti, dobbiamo subito pensare alla prossima partita; il rammarico è maggiore per le palle gol sprecate rispetto al gol preso, mi spiace perché so quanto lavorano i ragazzi in settimana e quanto tengono a fare risultato.

E’ difficile incassare una sconfitta del genere ma siamo un gruppo tosto e vogliamo ancora regalare soddisfazioni ai tifosi; cercheremo di vincerle tutte da qui alla fine, penso che non è ancora tutto perduto”.