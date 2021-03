Punto C, torna a vincere il Como e allunga in vetta

La giornata numero 33 è decisamente favorevole al Como che torna alla vittoria battendo 4 a 2 il Pontedera e allunga in testa alla classifica, i lariani hanno tre punti sull’Alessandria che si conferma la squadra più in forma del momento superando senza troppi patemi la Lucchese tra le mura amiche.

I grigi hanno tre punti di ritardo dalla vetta con lo scontro diretto ancora da giocare, a favore del Como il fatto di avere una partita in meno, inoltre a parte il big match le prossime cinque partite non sono impossibili per i lariani; in crisi la Pro Vercelli, i piemontesi replicano la sconfitta dell’andata contro il Livorno, due punti in quattro partite tolgono forse definitivamente dalla lotta Comi e compagni. Nessun pareggio in questo turno che vede il Novara fare il passo definitivo verso la salvezza, la rete di Lanini al novantesimo contro il Grosseto regala una piccola speranza agli azzurri in chiave play-off; tre i successi esterni, Masini decide Pistoiese-Lecco, una doppietta di Cesarini e un gol di Lamesta costano la panchina a Parravicini che lascia la Pro Sesto che a sorpresa dopo il girone d’andata si trova invischiata nella lotta salvezza.

Sugli scudi Giana e Pergolettese, terza vittoria consecutiva per la formazione di Gorgonzola nel derby contro il Renate, la Pergolettese bissa il recupero vincente contro la Juventus U23 superando due a zero in casa una spenta Carrarese, con due partite in meno Pergolettese più vicina ai play-off che ai play-out.

Negli ultimi due incontri di giornata grave sconfitta interna dell’Olbia contro l’Albinoleffe, nel posticipo una rete di Latte Lath nelle prime fasi di match regala tre punti alla Pro Patria e lascia a secco per la seconda partita di fila la Juventus U23.

Risultati e classifica di giornata