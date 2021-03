Serie D/F: tre i calciatori squalificati. Tutti per una giornata

Il giudice sportivo Merone ha squalificato tre calciatori dopo le gare della 23ª giornata giocata domenica. I tre sono stati fermati per un turno e salteranno le gare di giovedì 1° aprile, quando si giocherà il turno infrasettimanale valevole per la 24ª giornata.

Questi i provvedimenti disciplinari:

Gare del 28 marzo 2021

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

OLIVERA DA ROSA RUBEN ARIEL (APRILIA RACING CLUB SRL)

GALESIO LUIS FABIAN (FOOTBALL CLUB MATESE)

PERINI FILIPPO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFRAZIONE)

FRULLA MATTIA (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

CARDELLA FEDERICO (CYNTHIALBALONGA)

PANAIOLI LORENZO (CYNTHIALBALONGA)

ALBANESE PELLEGRINO (FOOTBALL CLUB MATESE)

FICOLA DANI (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

PAOLI LORENZO (PINETO CALCIO)

ZONA SAMUELE (RIETI S.R.L.)

BANEGAS PABLO EZEQUIEL (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

GOVERNALI FRANCESCO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (XI INFRAZIONE)

VAN RANSBEECK KENNETH (CYNTHIALBALONGA)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

CAMARA KABINE (APRILIA RACING CLUB SRL)

FAGGIOLI ALESSANDRO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MENNA DAMIANO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

DI DIO ALESSANDRO (CASTELFIDARDO)

BONTA' FRANCESCO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

GUALTIERI GIANLUCA (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

EMILI LORENZO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

CANDELLORI KEVIN (CITTA' DI CAMPOBASSO)

RUGGERI FEDERICO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

PRUDENTE SALVATORE (APRILIA RACING CLUB SRL)

MANARI MANUEL FRANCESC (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

COGLIATI PIETRO MARIA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

LADU PIETRO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

SETOLA LUIGI (FOOTBALL CLUB MATESE)

TRILLINI MASSIMILIANO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

BUGARO GIANLUCA (PINETO CALCIO)

LABRIOLA CLAUDIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CROCE MARCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

OLIVIERI ALBERTO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

BERTOLO FRANCESCO (PINETO CALCIO)

Foto: FC Matese