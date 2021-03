La Cavese crolla, il Potenza vince lo scontro salvezza

Il Potenza batte la Cavese nello scontro salvezza: vittoria degli ospiti che ottengono punti preziosi in chiave salvezza.

Il primo tempo inizia con una lunga fase di studio in cui si percepisce l'importanza della posta in palio. Di fatto la gara si sblocca alla prima occasione: stupenda triangolazione tra Mazzeo e Romero con quest'ultimo che scaraventa la palla in porta. La Cavese non reagisce e va all'intervallo in svantaggio.

A inizio ripresa botta e risposta: prima Bruzzo spreca una grossa occasione con un colpo di testa, poi Lancini in rovesciata impegna Marcone.

Poi la seconda svolta del match: Marzupio prima sbaglia in modo dilettantesco un passaggio in fase di impostazione poi atterra Ricci che si stava involando in area, espulsione diretta. Sulla punizione successiva tiro alto di Mazzeo.

Sussulto della Cavese che sfiora il pari in due occasioni: prima con un tiro di Natalucci poi con un colpo di testa di De Franco ma Marcone è decisivo con le sue parate.

Due occasioni per il Potenza con Bruzzo e Bucolo ma Kucich si fa trovare pronto. La Cavese prova il tutto per tutto ma subisce il secondo gol con una dinamica incredibile: su un corner a favore la palla arriva a Nunziante che inciampa su un avversario che era a terra e innesca il contropiede 3 contro 0 del Potenza che si conclude con il gol di Salvemini.

Nel finale il Potenza sfiora anche il tris quando Salvemini colpisce la traversa. Termina così la gara con l'ottava sconfitta di fila della Cavese.