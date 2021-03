Real Agro Aversa. Nuovo rinforzo in attacco: è un ex Paganese

Il Real Agro Aversa ha il suo nuovo bomber. Il presidente Guglielmo Pellegrino e il direttore sportivo Paolo Filosa hanno perfezionato l'ingaggio di Antonio Negro, attaccante classe 1998, 188 centimetri, con alle spalle già esperienze importanti nel 'calcio che conta'. Negro arriva alla corte di mister De Stefano ed è già disponibile per la gara con la Fidelis Andria, in programma domani pomeriggio allo stadio 'Ulivi' alle ore 15.

Ha iniziato la stagione col Matese, poi è andato a Nola e quindi a Giugliano prima di decidere di vestire la maglia granata, grazie anche al lavoro del ds Filosa e dei suoi buoni rapporti con gli agenti Pasquale De Luca e Luigi Liberti. Negro ha un passato nelle giovanili del Napoli: tre stagioni con la Primavera, dove è riuscito a mettere a segno 27 reti in 43 presenze.

Il giovane attaccante campano è stato anche tra gli “osservati speciali” di Maurizio Sarri, ai tempi in cui l'allenatore guidava proprio la prima squadra del Napoli. Lo stesso Sarri lo portò con sé nel ritiro estivo di Dimaro. Dopo le giovanili, per Negro si è spalancata la porta della serie B, dove ha giocato nella seconda parte della stagione 2016/2017 con la maglia del Latina. Poi l'esperienza alla Paganese (serie C), mentre nell'estate 2019 aveva firmato l'accordo a titolo definitivo col Pontedera, in serie C. Per lui anche 11 apparizioni. Successivamente la maglia del Foligno e adesso il ritorno in Campania per lui che è un marcianisano doc. Aversa attende i suoi gol, e il suo riscatto con i colori del Real Agro Aversa.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa