Prova di forza del Belgio, i "Diavoli Rossi" spaventa l'Europa

Nel segno della restaurazione la prima metà della terza giornata di qualificazioni Mondiali a Qatar 2022, con tutte o quasi le nazionali migliori dei rispettivi gironi che vincono le proprie gare riguadagnando in alcuni casi il terreno perduto nelle prime due giornate di partite. E se non sorprende più il Belgio, del quale fa sensazione soltanto il largo divario con cui passeggia sulla Bielorussia, erano forse meno attesi gli squilli di Olanda e Croazia, forse le due formazioni più deludenti di questa prima fase di gare. Stecca solamente la Russia, che avrebbe potuto allungare ma che si ritrova ancora nel pieno della bagarre in un girone in cui non mancheranno le sorprese.

Girone A

Sul finire del primo tempo sembrava quasi che non fosse aria per il Portogallo in quest'avvio di qualificazioni Mondiali, visto che CR7 e compagni dopo la "svista" arbitrale di Belgrado si trovavano sotto addirittura contro il sempre più sorprendente Lussemburgo. I lusitani hanno poi ristabilito le gerarchie finendo per vincere (1-3) con un certo agio ma quello suonato nel Granducato resta un campanello d'allarme da non sottovalutare per i Campioni d'Europa uscenti che stanno trovando in Diogo Jota un terminale offensivo con i controfiocchi. Quello che non è mai mancato alla Serbia dove il ruolo è ricoperto da Mitrovic la cui doppietta ha permesso ai balcanici di superare con un po' di difficoltà l'Azerbaigian (1-2) per continuare la corsa in vetta alla classifica a braccetto con i portoghesi.

Classifica: Portogallo 7 (3), Serbia 7 (3), Lussemburgo 3 (2), Azerbaigian 0 (2), Irlanda 0 (2).

Girone E

Pur con le seconde linee in campo il Belgio è ormai una macchina così rodata da non aver incontrato ostacoli nello spazzare via la Bielorussia, rifilando ben otto reti alla malcapitata truppa di Michail Marchel, dando al contempo spazio a giocatori che potrebbero ritagliarsi un ruolo anche nel prossimo futuro che segnerà il cammino dei "Diable Rouge", futuro che si prospetta più che roseo se i ricambi dei vari Lukaku, De Bruyne e Mertens hanno le qualità dell'enfant prodige Doku. L'attenzione di giornata si è così presto spostata al "Cardiff Stadium" dove il Galles era chiamato, dopo sole tre giornate, ad una gara che suonava tanto da dentro o fuori con la Repubblica Ceca. I britannici si sono aggiudicati lo spigoloso match (un espulso per parte, in casa ceca l'ex romanista Schick già in avvio di ripresa) grazie ad un gol del talento del Manchester United James, rilanciando le proprie quotazioni nella corsa al secondo posto che vale i playoff.

Classifica: Belgio 7 (3), Repubblica Ceca 4 (3), Galles 3 (2), Bielorussia 3 (2), Estonia 0 (2).

Girone G

Che occasione ha gettato al vento la Turchia per avvantaggiarsi in maniera concreto nella corsa per la vittoria del girone! La formazione di Günes spreca il doppio vantaggio per ben due volte al cospetto della sfavorita Lettonia, concedendo alla nazionale baltica un pareggio (3-3) che sa tanto di fuga mancata. Anche perché il Montenegro, che condivideva proprio con i turchi la vetta della classifica, ha dovuto cedere in casa alla Norvegia di bomber Sorloth (la notizia in casa scandinava è che Haaland non abbia ancora trovato la rete in queste qualificazioni...) venendo raggiunta non solo dai "vichinghi" ma anche dall'Olanda, che ha fatto il pieno di reti (ben 7) nel confronto con Gibilterra, mai in partita contro gli "oranje".

Classifica: Turchia 7, Olanda 6, Montenegro 6, Norvegia 6, Lettonia 1, Gibilterra 0.

Girone H

Sarà stata la troppa confidenza o forse la sensazione che la Slovacchia, partita malissimo nelle prime due uscite con due pareggi con le avversarie meno competitive del raggruppamento, a far abbassare la guardia alla Russia che però a Trnava ha pagato cara questa leggerezza cadendo sotto i colpi dell'interista Skriniar e di Mak, che hanno suonato la carica per i danubiani (2-1). Del k.o. russo ha approfittato a piene mani la Croazia, che nella ripresa ha vinto la resistenza di Malta dopo aver spesso sbattuto contro il muro eretto dalla piccola isola mediterranea (3-0), ma non la Slovenia che nell'anticipo del girone ha segnato il passo contro Cipro incappando in una deludente sconfitta (1-0) firmata da Pittas.

Classifica: Croazia 6, Russia 6, Slovacchia 5, Cipro 4, Slovenia 3, Malta 1.

