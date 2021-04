Taranto, i convocati per la gara contro il Gravina

Il Taranto si appresta a giocare una gara importantissima, in casa, contro il Gravina. Allo Iacovone, infatti, è di scena la 24a giornata di Serie D girone H. Giuseppe Laterza ha stilato i 22 convocati. Una novità importante è il ritorno dopo un lungo infortunio dell'argentino Alfageme. Un recupero importante visto lo stop di Santarpia. Alfageme garantirebbe una soluzione in più in termini di esperienza e peso in attacco.

Ecco, dunque, i protagonisti della gara allo stadio Erasmo Iacovone, in programma giovedì alle ore 15:00.

Ciezkowski 2001, Zagari 2001, Caccetta 2001; Guastamacchia, G. Rizzo, Boccia 2002, Silvestri, Shehu 2002, Ferrara 1999, Marrazzo 2002; Marsili, Tissone, Matute, Versienti, Diaby 2000; Mastromonaco 2000, Serafino 2001, Corvino, N. Rizzo, Diaz, Falcone, Alfageme