Recuperi C, vittoria importante per l’Olbia

Si sono giocati oggi pomeriggio due recuperi del girone A di Serie C, nel primo (undicesima giornata di ritorno) l’Olbia con una rete di Udoh supera la Pistoiese per uno a zero, un successo che avvicina i sardi quanto meno alla disputa dei play-out mentre i toscani pur se riuscissero ad arrivare terzultimi devono recuperare tanti punti nelle ultime giornate.

Finisce due a due tra Pergolettese e Lecco (dodicesima giornata), padroni di casa avanti subito di due reti, Iocolano e Marzorati frenano la corsa play-off dei locali che si portano all’undicesimo posto a meno uno dal Grosseto.