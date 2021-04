Per fortuna abbiamo cambiato marcia…

Il titolo di questo Dho di Petto dice tutto, anche se dopo la vittoria contro il Grosseto ho scritto che eravamo salvi a quota 41 non abbiamo la certezza matematica della permanenza in C, assurdo per i ritmi bassi di questo campionato; la Giana Erminio ha vinto tre partite di fila, la Pergolettese che affronteremo sabato idem, il Piacenza che al Piola aveva fatto un’impressione modesta ha sempre vinto tranne che contro di noi nell’ultimo mese, addirittura il Livorno penalizzato di otto punti ha centrato tre risultati utili consecutivi battendo i nostri cugini domenica.

Con il senno di poi se Lanini non avesse sancito al novantesimo una vittoria più che legittima leggeremmo la sfida contro la Pergolettese in un altro modo, ora vediamo addirittura la possibilità in caso di vittoria di rientrare in corsa per i play-off, quasi blasfemo fino ad un mesetto fa; il calendario degli azzurri in questa pazza C non è impossibile, in casa Pergolettese, Pistoiese e Como che potrebbe arrivare al “Piola” già promosso in B, fuori casa Pro Patria ed Olbia; tabelle meglio non farne, bisognerebbe vincerle quasi tutte e una formazione che ambisce ai play-off deve battere la Pergolettese e deve dimostrare di valere la post-season facendo una grande partita a Busto Arsizio contro una squadra solida ma che nel ritorno ha accusato sbandamenti preoccupanti.

Domenica gli azzurri hanno fatto bene contro una formazione rimaneggiata e venuta a Novara solo per difendersi, sono abbastanza sicuro che se avessimo segnato con Lanini dopo dieci minuti sarebbe finita almeno con tre gol di scarto, abbiamo sprecato tanto, troppo e solo un guizzo nel finale ci ha regalato tre punti importanti; la squadra si sta esprimendo bene nell’ultimo periodo, siamo quinti/sesti nel girone di ritorno nonostante la troppo superficialità ci abbia tolto qualche punto in più; abbiamo perso contro Pro Vercelli, Pontedera, Juventus U23 e Renate, spero di non essere troppo tifoso nell’affermare che avessimo conquistato 4 punti in queste partite saremmo scontenti.

Play-off sì o play-off no? A parte che bisogna conquistarli, se disputarli allontanasse o ritardasse il cambio di proprietà spererei di chiudere il prima possibile la stagione, concretamente che questa squadra possa vincere tutte le partite che servono per andare in B non credo sia oggettivamente fattibile. Lieto di essere smentito.

Avanti Novara!!!