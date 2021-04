Taranto-Gravina, Laterza: "Sono una squadra che ha bisogno di punti"

Giuseppe Laterza chiama tutti alla concentrazione in vista della gara di ritorno contro il Gravina. La gara dell'andata è stata una vera e propria beffa, con il pareggio agguantano nei secondi finali della gara. Adesso, allo stadio Erasmo Iacovone, i rossoblù sperano in un altro finale. I tre punti, ai fini della classifica, conteranno non poco, vista la posizione di testa e l'ambizione di chiudere il girone davanti a tutti.

Nella conferenza stampa pre gara, il tecnico della compagine ionica ha voluto evidenziare il punto di forza della squadra ospite: "Del Gravina temo soprattutto l'equilibrio. In queste cinque partite ha subito pochissimi goal, è una squadra che ha bisogno di fare punti e, dunque, dobbiamo essere essere bravi a non dare nulla di scontato, giocandoci la partita sempre sul pezzo". Laterza chiede concentrazione, poiché mancano undici gare alla fine e, dunque, in palio ci sono numerosi punti e nulla è scritto. La promozione diretta in Serie C è un obiettivo, a questo punto della stagione, ma sono fondamentali fattori quali la calma e l'umiltà. Infatti, Laterza ci tiene a precisarlo: "Bisogna comprendere che mancano sempre meno partite e non si può sbagliare. Non bisogna lasciare nulla al caso e lavorare di più. Nello spogliatoio è un concetto chiaro".

Nella parte finale della conferenza stampa, Laterza si esprime sui singoli, evidenziando la professionalità del capitano, Marsili e l'utilità di giocatori d'esperienza come Tissone e le opzioni che garantisce un attaccante come Diaz, in grado di giocare come prima o seconda punta. Per quanto riguarda la gestione under: "Sono riusciti a crescere e calarsi subito nella mentalità da grande squadra. Tutti hanno avuto una crescita costante e da tenere d'occhio".