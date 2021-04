Benevento. Inzaghi aspetta i nazionali, Iago recupera, Letizia no

Il Benevento di Pippo Inzaghi sarà impegnato sabato pomeriggio contro il Parma, al "Vigorito", in un match che potrà dire tantissimo sulla lotta alla salvezza per ambedue le compagini.

Il tecnico giallorosso ha potuto lavorare con tranquillità alla preparazione della sfida contro gli emiliani seppur dovendo fare a meno dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Ionita è rientrato ieri nel Sannio grazie all'accordo trovato dal Benevento con la federazione moldava che ha permesso al calciatore di saltare la sfida di ieri sera contro Israele; sempre ieri, ma in serata, sono rientrati Gaich e Dabo. L'argentino è reduce dal doppio impegno contro il Giappone mentre il centrocampista burkinabé è reduce dalla qualificazione alla prossima Coppa d'Africa con la sua nazionale. L'ultimo a fare ritorno sarà Glik che ieri sera ha disputato da titolare il match che la sua Polonia ha perso contro l'Inghilterra a Wembley per 2-1.

Mister Inzaghi, al netto dei nazionali, può sorridere per i recuperi di Depaoli e Iago Falque e per il prossimo rientro di Letizia che rientrerà in gruppo la prossima settimana e sarà, verosimilmente, disponibile per l'altro match casalingo contro il Sassuolo dell'ex De Zerbi.