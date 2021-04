Lega Pro, slittano le ultime 3 giornate: le nuove date

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato il posticipo della 17a,18 a e 19agiornata di ritorno del Campionato Serie C 2020/2021 come di seguito riportato:

17a giornata di ritorno 18 aprile 2021 anziché 14 aprile 2021

18a giornata di ritorno 25 aprile 2021 anziché 18 aprile 2021

19a giornata di ritorno 2 maggio 2021 anziché 25 aprile 2021

La programmazione relativa alle giornate in oggetto sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale.