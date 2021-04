San Nicolò-Campobasso: le ufficiali. Cogliati preferito a Rossetti

Tutto pronto al “Vincenzo Savini” di Notaresco per la sfida tra San Nicolò e Campobasso. Fischio d’inizio alle ore 15:00 per lo scontro al vertice del girone F tra i padroni di casa, secondi in classifica, e gli ospiti, primi della classe con due punti di vantaggio sugli avversari odierni, ma anche una gara in più disputata.

I due allenatori, Epifani e Cudini hanno ufficializzato le loro scelte. Diverse le novità per Epifani che rispetto a domenica scorsa cambia cinque undicesimi della formazione con gli innesti di Marchionni, Massarotti, Simoncini, Montuori e Olcese in luogo di Dos Santos, Lattarulo, Sorrini, Bana e Palumbo.

Nel Campobasso, l’unica novità per Cudini è l’avvicendamento in attacco tra Rossetti e Cogliati con quest’ultimo che si riprende il posto tra i titolari.

Dirigerà la gara il sig. Mucera di Palermo, assistito dai sigg. Giudice di Frosinone e Piccichè di Trapani.

Potete seguire la gara a questo link: https://campobasso.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/san-nicola-notaresco-citta-di-campobasso/360809.html

Le formazioni ufficiali:

SAN NICOLO’ NOTARESCO: Shiba, Bianciardi, Speranza, Marchionni, Frulla, Banegas, Massarotti, Simoncini, Montuori, Gallo, Olcese. A disposizione: Demalija, Dos Santos, Lattarulo, Mancini, Cancelli, Sorrini, Di Stefano, Bana Palumbo. Allenatore: Epifani

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani, Vanzan, Ladu, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Esposito, Vitali. A disposizione: Oliva, Sbardella, Martino, Capuozzo, Mancini, Fruscella, Zammarchi, Di Domenicantonio, Rossetti. Allenatore: Cudini.