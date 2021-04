Serie D, poker Lavello e tris Francavilla Cade il Picerno Pari Rotonda

Nel turno infrasettimanale della ventiquattresima giornata il Giovedì Santo è quasi perfetto per le lucane di D. Nel girone H il Lavello riprende il passo verso la vetta e con un poker si impone sul Sorrento grazie alle reti di Burzio, doppio El Ouazni e Longo, mentre il Francavilla torna a vincere sul campo con un tris dopo 5 mesi dall'ultimo successo (1 novembre 2020 contro il Bitonto per 2-1): a farne le spese l'ultima della classe Puteolana sotto i colpi di Leonetti e la doppietta di Aleksic. Cade malamente a Cerignola il Picerno per 4-1 (Pitarresi per il momentaneo pareggio) con le marcature di Russo, doppio Malcore e Longo. Nel raggruppamento I il Rotonda impatta con Sanzone per 1-1 a Cittanova.