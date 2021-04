Dopo le gare disputate con la Nazionale i tre azzurri Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo sono rientrati a Napoli.

Per i tre immediati i test, dopo il focolaio scoppiato in Nazionale: per tutti esito negativo.

LA NOTA

Sono negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina all’alba, ai tre nazionali azzurri Insigne, Meret e Di Lorenzo.