Festival del gol tra Savoia e Latina: finisce 4 a 3

Il Savoia supera il Latina al termine di una gara rocambolesca terminata con il risultato di 4 a 3.

LA CRONACA

Inizia la gara. Al 2’ prima offensiva del Savoia con un tiro dalla distanza di Tarascio, palla di poco alta. Un minuto più tardi ci prova De Rosa, para Alonzi. Al 7’ Bianchi in vantaggio: palla in verticale per Depetris che beffa Alonzi con un morbido pallonetto, è 1-0. Al 20’ ancora la squadra di Ferraro con Depetris che in area gira al volo verso la porta, salvataggio di Giorgini. Al 21’ prima offensiva degli ospiti con un tiro-cross di Teraschi, palla sul fondo. Un minuto più tardi Latina in dieci uomini per l’espulsione di Esposito. Al 32’ raddoppio del Savoia: azione personale di Kyeremateng che da fuori area supera Alonzi per il 2-0 dei Bianchi. Al 40’ i nerazzurri accorciano le distanze: punizione da 25 metri di Corsetti che batte Esposito M. . Un minuto più tardi è De Rosa a provarci dalla distanza per i padroni di casa, bravissimo Alonzi a bloccare in due tempi. Termina il primo tempo sul risultato di 2-1 per il Savoia.

Inizia la ripresa. Prima vera occasione da rete per la squadra di Ferraro al 10’: angolo di Tarascio che trova De Rosa, il colpo di testa del centrocampista si spegne sul fondo. Il Latina ci prova, ma senza creare patemi alla squadra di casa. Al 17’ Bianchi vicini alla terza rete: Caso Naturale la tocca di testa per Depetris che a tu per tu con Alonzi non trova la via del gol. Al 21’ rete del Savoia: azione personale di Caso Naturale che dalla distanza fredda l’estremo difensore ospite per il 3-1. Al 24’ ci prova il Latina con Alessandro, palla a lato. Ancora il Savoia che spinge alla ricerca della quarta rete al 31’: bravo Alonzi su Sorrentino. Dal calcio d’angolo seguente Tarascio trova Cipolletta che di testa sigla il 4-1 dei Bianchi. Al 42’ azione personale di Sarriztu che crossa in area, la palla deviata da Kouadio entra in porta per il 4-2 della squadra ospite. Al 47’ rigore per il Latina, dal dischetto si presenta Calabrese che batte Esposito M., è 4-3. Termina la gara con il successo dei Bianchi per 4-3.

Savoia: Esposito M., Liccardo, Tarascio, Caiazzo, De Rosa Riccio (1’st Stallone), Depetris (19’st Sorrentino), Manca, Cipolletta, Caso Naturale (40’st Letizia), Kyeremateng (31’st D’Ancora). A disposizione: Cannizzaro, Fornito, Correnti, Badje, D’Auria. Allenatore: Giovanni Ferraro.

Latina: Alonzi, Pompei, Sevieri, Teraschi (36’st Pastore), Di Renzo (25’st Calabresi), Corsetti (25’st Sarritzu), Barberini (10’pt Bardini; 15’st Ricci), Di Emma, Alessandro, Esposito, Giorgini. A disposizione: Gallo, Orlando, Mastrone, Atiagli. Allenatore: Salvatore Ciullo.

Marcatori: 7’pt Depetris (S); 32’pt Kyeremateng; 40’pt Corsetti (L); 21’st Caso Naturale; 32’st Cipolletta; 42’st Sarritzu; 47’st Calabrese.

Ammoniti: 22’pt Esposito (L); 22’pt Corsetti (L); 34’pt Alonzi (L); 37’pt Caiazzo (S); 38’pt Liccardo; 2’st Kouadio (S); 14’st Bardini (L); 47’st D’Ancora (S).

Espulsi: 22’pt Esposito (L);

Recupero: 3’pt; 5’st.

Ufficio stampa US Savoia